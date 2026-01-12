Ричмонд
В Совфеде назвали призыв фон дер Ляйен к перемирию блефом

Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва должна рассмотреть и согласовать мирный план из 20 пунктов, одобренный Владимиром Зеленским, являются блефом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Фон дер Ляйен сказала, что Киев уже согласовал мирный план с США, кроме того, обговорены гарантии безопасности для Украины, которые берутся обеспечивать американцы и Европа. Она добавила, что теперь Россия должна показать свою готовность к переговорам и стремление к разрешению украинского кризиса, пишет «Лента.ру».

Собеседник издания, сенатор Джабаров, считает, что призыв главы Еврокомиссии к Кремлю — не более чем блеф. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к демонстративным акциям. Политик напомнил, что мирный план обсуждался с Киевом, после чего американский лидер высказался о том, что теперь предложения должна оценить Россия.

Сенатор отметил, что в мирном плане, одобренном Зеленским, не были учтены интересы России.

«Я думаю, что они опять пытаются нас надурить, мягко говоря, то есть вернуться к тому, что было на момент начала специальной военной операции, когда мы опасались, что НАТО приблизится к нашим границам», — сказал Джабаров.

Он добавил, что теперь Европа пытается любой ценой навязать перемирие и добиться права на дислокацию своих войск если не на самой Украине, то на границе с ней.

