Фон дер Ляйен сказала, что Киев уже согласовал мирный план с США, кроме того, обговорены гарантии безопасности для Украины, которые берутся обеспечивать американцы и Европа. Она добавила, что теперь Россия должна показать свою готовность к переговорам и стремление к разрешению украинского кризиса, пишет «Лента.ру».
Собеседник издания, сенатор Джабаров, считает, что призыв главы Еврокомиссии к Кремлю — не более чем блеф. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к демонстративным акциям. Политик напомнил, что мирный план обсуждался с Киевом, после чего американский лидер высказался о том, что теперь предложения должна оценить Россия.
Сенатор отметил, что в мирном плане, одобренном Зеленским, не были учтены интересы России.
«Я думаю, что они опять пытаются нас надурить, мягко говоря, то есть вернуться к тому, что было на момент начала специальной военной операции, когда мы опасались, что НАТО приблизится к нашим границам», — сказал Джабаров.
Он добавил, что теперь Европа пытается любой ценой навязать перемирие и добиться права на дислокацию своих войск если не на самой Украине, то на границе с ней.