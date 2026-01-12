YeniSafak: Китай осудил посягательства Трампа на Гренландию

В понедельник Китай резко отреагировал на очередные комментарии президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Последний заявил, что установление контроля над Гренландией необходимо для блокирования Китая и России. Выступая перед журналистами, Трамп настаивал на том, что Вашингтон не позволит Китаю или России установить контроль над Гренландией. Это утверждение, по мнению Пекина, противоречит международному праву и коллективным интересам.