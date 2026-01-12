YeniSafak: Китай осудил посягательства Трампа на Гренландию

В понедельник Китай резко отреагировал на очередные комментарии президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Последний заявил, что установление контроля над Гренландией необходимо для блокирования Китая и России. Выступая перед журналистами, Трамп настаивал на том, что Вашингтон не позволит Китаю или России установить контроль над Гренландией. Это утверждение, по мнению Пекина, противоречит международному праву и коллективным интересам.
Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что деятельность Китая в Арктике направлена на обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития, и отвергло утверждения, согласно которым Пекин представляет стратегическую угрозу на Крайнем Севере.
По ее словам, деятельность в Арктике должна осуществляться в соответствии с международным правом и с уважением законных прав и свобод всех стран.
Власти Гренландии тоже неоднократно заявляли о своем несогласии с политикой США в отношении острова. Они указывали на «деликатность» арктического вопроса, пока мировые державы конкурируют за влияние в регионе, который становится все более важным с точки зрения безопасности, морских путей и природных ресурсов.