Мэр подмосковных Химок ушла в отставку

В конце декабря 2025 года дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в алкомаркете, написал заявление об увольнении. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что подобные случаи происходят в республике нечасто. Он подчеркнул, что участие сына народного избранника делает инцидент более вопиющим. Меликов добавил, что произошедшее должно стать уроком для всех. По его словам, жителям Дагестана есть на кого равняться и брать пример.