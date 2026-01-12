Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военным вновь поднимут зарплаты в Казахстане

В Казахстане ожидается второй этап повышения окладов военных, в частности офицеров, рядовых и сержантов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Источник: gov.kz

Как сообщили на сайте Минобороны, первый этап повышения должностных окладов был с 1 января 2025 года — заработная плата офицерского состава выросла в среднем на 20,3%, а рядового и сержантского — на 33,9%.

«Кроме того, была восстановлена система полевых выплат, ранее упраздненная. С 1 июля военнослужащим вновь выплачиваются полевые в размере 1,2-кратного МРП за каждые сутки участия в полевых выходах, морских походах и учениях — без оформления командировочных расходов», — уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, с 1 января 2026 года в рамках новой системы оплаты труда запланирован второй этап повышения окладов: для офицеров — еще на 23%, для рядового и сержантского состава — на 10% от уровня первого этапа.