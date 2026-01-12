Bloomberg назвал начавшуюся неделю решающей для Гренландии

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что США давно вынашивают планы по присоединению Гренландии и что эти намерения следует воспринимать всерьез. Он также отметил, что Вашингтон будет и дальше системно продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.