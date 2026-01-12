В Казахстане выявлены системные махинации в ОСМС на 26 млрд тенге

Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге. Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов. Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.