Axios: Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили протесты в республике

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, «Арагчи связался с Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу» против Ирана. Они «обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни».

По мнению источников, «данный контакт, по всей видимости, был попыткой со стороны Ирана обеспечить деэскалацию с США». Источники не уточнили, говорили ли Уиткофф и Арагчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями.

