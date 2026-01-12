Ричмонд
IFQ: у Италии появился шанс закрыть американские базы на своей территории

Американские базы в Италии необходимо закрыть, а стране следует выбрать нейтралитет, пишет профессор социологии и эксперт по геополитике Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Paolo Bovo (JM436), 7JMTC Vicenza - Italy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вторжение США в Гренландию может оказаться для Италии не таким уж негативным событием, считает автор. Орсини поясняет, что такое развитие событий может ослабить НАТО изнутри и создать условия для большей автономии Италии. В результате Рим сможет закрыть американские базы для достижения фактического нейтралитета.

Как отмечает автор, для закрытия американских баз в Италии существует несколько причин.

Первая — политико-институциональная. Орсини настаивает на том, что военные базы США в Италии служат не защите интересов его страны, а проецированию военной мощи Америки в Средиземноморье и за его пределами. Поэтому Италия, по его мнению, не является по-настоящему суверенным государством в вопросах внешней политики и политики безопасности.

Американские базы являются постоянным инструментом давления на итальянскую правящую элиту; фактором, ограничивающим политические дебаты и свободу принятия решений кабинетом министром.

Они доказывают, что Италия остается государством-сателлитом США, а проамериканская позиция является необходимым условием для построение успешной политической карьеры в Италии.

Кроме того, существуют конституционная и стратегическая причины для высылки из страны американских военных и отказа от размещения ядерного оружия в Италии. По мнению Орсини, американские базы нарушают «дух» статьи 11 Конституции Италии, которая осуждает войны.

Италия, как утверждает эксперт, из-за действий США рискует быть втянутой в американские войны, направленные на сдерживание Китая, противодействие России и другим глобальным игрокам.

Орсини поясняет, что перевооружение Италии, особенно оружие, закупленное у США, вынуждает Рим следовать стратегическим приоритетам Вашингтона. Италия, на взгляд автора, сейчас не может самостоятельно определять своих врагов, поскольку их список устанавливают Соединенные Штаты.

Как предполагает Орсини, Трамп готовится к третьей мировой войне, но Италия слишком слаба, чтобы выдерживать такие конфликты, и ей следует стремиться к фактическому нейтралитету.

Поэтому он убежден, что в случае вторжения США в Гренландию Риму нельзя упускать историческую возможность для сокращения американского присутствия в Италии и своей зависимости от диктата Вашингтона.

