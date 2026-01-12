IFQ: у Италии появился шанс закрыть американские базы на своей территории

Первая — политико-институциональная. Орсини настаивает на том, что военные базы США в Италии служат не защите интересов его страны, а проецированию военной мощи Америки в Средиземноморье и за его пределами. Поэтому Италия, по его мнению, не является по-настоящему суверенным государством в вопросах внешней политики и политики безопасности.