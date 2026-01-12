Ричмонд
Плевать на мнение народа: Президентка Молдовы вдруг заговорила об унире с Румынией, хотя перед тем, как ее избрали главой государства, старалась о своих мечтах помалкивать

До президентских выборов 2024 года Майя Санду всячески уклонялась от вопроса, что она будет делать на гипотетическом референдуме об унире.

Источник: Комсомольская правда

После получения второго президентского мандата президентка уже уверена, что она на такой референдум пойдёт и проголосует за ликвидацию Молдовы.

Читайте также:

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

