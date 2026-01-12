Плевать на мнение народа: Президентка Молдовы вдруг заговорила об унире с Румынией, хотя перед тем, как ее избрали главой государства, старалась о своих мечтах помалкивать

До президентских выборов 2024 года Майя Санду всячески уклонялась от вопроса, что она будет делать на гипотетическом референдуме об унире.
После получения второго президентского мандата президентка уже уверена, что она на такой референдум пойдёт и проголосует за ликвидацию Молдовы.
