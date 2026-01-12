Ричмонд
Санду выразила желание объединить Молдавию с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду призналась, что проголосовала бы за объединение с Румынией. Об этом она заявила 11 января в подкасте The Rest Is Politics.

Источник: AP 2024

«Если у нас будет референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Такой маленькой стране как Молдавия становится всё более сложно выжить как демократия, как суверенная страна», — рассказала она.

При этом Санду отметила, что на данный момент большинство граждан республики не поддерживает такую идею.

Вице-спикер законодательного органа Молдавии Дойна Герман 6 ноября сообщила, что парламентская комиссия по внешней политике Молдавии приняла решение об упразднении групп дружбы с Россией и Белоруссией. Она также заявила, что Молдавия — миролюбивая страна, у которой много хороших друзей. По ее словам, в настоящее время у молдавского парламента действуют группы дружбы с национальными парламентами 54 государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 сентября заявил, что значительная часть населения Молдавии, выступающая за добрые отношения с РФ, оказалась лишена права голоса в своей стране. Он добавил, что в молдавском обществе очень многие люди выступают за более сбалансированную политику в отношении России.

