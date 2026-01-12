Вице-спикер законодательного органа Молдавии Дойна Герман 6 ноября сообщила, что парламентская комиссия по внешней политике Молдавии приняла решение об упразднении групп дружбы с Россией и Белоруссией. Она также заявила, что Молдавия — миролюбивая страна, у которой много хороших друзей. По ее словам, в настоящее время у молдавского парламента действуют группы дружбы с национальными парламентами 54 государств.