Посольство России на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника

В здании российского посольства на Кипре нашли тело сотрудника диппредставительства. Сейчас решается вопрос о его репатриации в Россию. По информации местных СМИ, дипломаты не пустили полицейских осмотреть место происшествия и заявили о самоубийстве своего коллеги. Кроме того, была найдена предсмертная записка, однако ее содержание не раскрывается. Одновременно с этим кипрские власти расследуют «загадочное и потенциально связанное» исчезновение бывшего руководителя ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера.