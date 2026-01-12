Президент Мексики исключила вторжение США

«Да», — ответила в ходе ежедневной пресс-конференции Шейнбаум на вопрос о том, исключено ли вторжение США в Мексику. «В ходе разговора [с Дональдом Трампом] было очень четко понятно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора, поскольку то, чего мы хотим, — это наличие коммуникации, диалога и взаимопонимания. Мы всегда об этом заявляли», — добавила президент.