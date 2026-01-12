Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Мексики исключила вторжение США

МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам состоявшегося телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что вторжение США в Мексику для борьбы с наркотрафиком исключено.

Источник: AP 2024

«Да», — ответила в ходе ежедневной пресс-конференции Шейнбаум на вопрос о том, исключено ли вторжение США в Мексику. «В ходе разговора [с Дональдом Трампом] было очень четко понятно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора, поскольку то, чего мы хотим, — это наличие коммуникации, диалога и взаимопонимания. Мы всегда об этом заявляли», — добавила президент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше