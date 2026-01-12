Майя Санду высказалась за объединение Молдовы с Румынией

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Президент Майя Санду заявила, что проголосовала бы на референдуме за присоединение Республики Молдова и ее территории к Румынии.
«Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы, посмотрите, что происходит в мире. Такой стране как Республика Молдова становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Но как президент Республики Молдова, я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель», — заявила Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.
Причиной она назвала «необходимость противостоять России и неспособность самостоятельно управлять Молдовой».
Это заявление Санду уже вызвало широкий резонанс. В комментариях в социальных сетях пользователи поражены настолько прямыми словами о фактически готовности лишить Молдову государственности.
«Чтобы выжить как независимое и суверенное государство, надо это независимое и суверенное государство ликвидировать посредством вхождения в другое государство. Наверное, самый парадоксальный принцип, прозвучавший от руководителя государства, в истории человечества», — пишет один из комментаторов.
Другие задались вопросом, не нарушает ли Санду таким образом законы страны.
«А что там, статью УК по этой теме отменили? Государственный служащий выступает за ликвидацию государства, которое обязан защищать и развивать», — написал другой пользователь.
Ранее президент Молдовы избегала напрямую отвечать на вопросы, связанные с унионизмом. Она лишь отмечала, что подобный вопрос если и встанет, то его нужно решать на референдуме, а о том, какого мнения придерживается лично, Санду не говорила.
Согласно одному из последних опросов, проведенных организацией iData, в поддержку возможного объединения Молдовы и Румынии выступают лишь 32% опрошенных. Против высказались более 60% респондентов. В самой Румынии такую идею поддерживают 47% опрошенных исследования центра Avangarde.