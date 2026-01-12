Майя Санду высказалась за объединение Молдовы с Румынией

«Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы, посмотрите, что происходит в мире. Такой стране как Республика Молдова становится все труднее выживать, существовать как демократическое государство, как суверенное государство. Но как президент Республики Молдова, я понимаю, что нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, но есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это более реалистичная цель», — заявила Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.