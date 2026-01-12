Адвокаты Мадуро сообщили о нормальных условиях его содержания в тюрьме

«Он (Николас Мадуро.—»Ъ«) подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», — уточнил дипломат в эфире Первого канала.
3 января спецназ США похитил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признали. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.
