Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокаты Мадуро сообщили о нормальных условиях его содержания в тюрьме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях, жалоб у него нет. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на адвокатов Мадуро.

Источник: Reuters

«Он (Николас Мадуро.—»Ъ«) подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», — уточнил дипломат в эфире Первого канала.

3 января спецназ США похитил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признали. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше