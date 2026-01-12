Солонников: у Ирана есть много возможностей ответить США в случае атаки

У Ирана есть много возможностей для того, чтобы ответить США на возможную атаку. Об этом сообщил политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что Тегеран мог бы нанести удары по американским базам в регионе, нефтяной инфраструктуре или Израилю. Однако эксперт напомнил, что в прошлом году Иран занимал крайне сдержанную позицию, стремясь избежать открытого конфликта.
Иран вряд ли пойдет на эскалацию конфликта с США, несмотря на наличие возможностей для ответных действий. По мнению политолога, даже в случае ответного удара Тегеран, скорее всего, заранее предупредит Вашингтон, а реальная эскалация маловероятна.
Солонников также добавил, что США уже наносили удар по Ирану в прошлом году без последствий, а текущая эйфория от успешной операции в Венесуэле и влияние израильского лобби могут подталкивать Вашингтон к дальнейшей эскалационной политике.
Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов преподать «незабываемый урок» президенту США Дональду Трампу.