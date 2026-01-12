Свердловский министр прервал праздники, спасая Кушву от коммунального коллапса

Коммунальные аварии в Кушве случаются каждую зиму. Последняя произошла накануне из-за крупной утечки на теплосетях, в результате без отопления на полдня остались 11 тысяч человек. В городе ветхая система теплоснабжения, обновить ее пытаются с 2018 года. Тогда было заключено концессионное соглашение между региональными властями и компанией «Синергия», которая должна была вложить порядка 500 млн рублей в модернизацию комплекса. Однако за несколько лет подрядчик сделал лишь 10% от запланированных работ, и в марте 2025-го соглашение расторгли. С тех пор городские власти поддерживают котельные в рабочем состоянии своими силами. Сейчас вложения оценивают уже в районе 800 млн — 1 млрд рублей.