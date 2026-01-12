Свердловский министр прервал праздники, спасая Кушву от коммунального коллапса

Отопительный сезон в Кушве — испытание для властей.
Коммунальная авария в Кушве (Свердловская область), из-за которой 11 тысяч человек оставались без отопления, может стать не последней в этом сезоне. По словам осведомленных источников URA.RU, в аварийном состоянии находится еще одна котельная, которая питает, в частности, школу и детский сад. Опасаясь чрезвычайных ситуаций, 3 января в город даже приезжал глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов.
Коммунальные аварии в Кушве случаются каждую зиму. Последняя произошла накануне из-за крупной утечки на теплосетях, в результате без отопления на полдня остались 11 тысяч человек. В городе ветхая система теплоснабжения, обновить ее пытаются с 2018 года. Тогда было заключено концессионное соглашение между региональными властями и компанией «Синергия», которая должна была вложить порядка 500 млн рублей в модернизацию комплекса. Однако за несколько лет подрядчик сделал лишь 10% от запланированных работ, и в марте 2025-го соглашение расторгли. С тех пор городские власти поддерживают котельные в рабочем состоянии своими силами. Сейчас вложения оценивают уже в районе 800 млн — 1 млрд рублей.
На отсутствие тепла в квартирах кушвинцы жаловались и в 2024-м году.
Особые опасения у властей вызывает котельная «Уральская», которая питает детский сад, два здания школы и порядка 40 многоквартирных домов. «В конце прошлого года школьники уходили на дистант, потому что в здании было холодно. А в детском саду всех малышей перевели на второй этаж — там потеплее. Следующую зиму котельная точно не переживет», — поделился с URA.RU собеседник, близкий к местной администрации.
По его словам, в прошлом году городские власти просили Рубцова поддержать тему и выделить деньги на строительство новой котельной, и тот согласился. Однако региональный минфин финансирование так и не довел. 3 января Рубцов приезжал в Кушву, чтобы лично проверить состояние котельной. «Оно неудовлетворительное, и министр в этом убедился. Он провел большое совещание, на котором подтвердил — деньги искать надо», — поделился один из участников совещания.
По словам другого собеседника, близкого к региональному минЖКХ, главе города Михаилу Слепухину рекомендовали разработать проект новой котельной, потому что эта изношена настолько, что восстанавливать ее смысла нет. К тому же отсутствует экспертиза промышленной безопасности. С этим проектом городские власти должны заявиться на госпрограмму финансирования на перспективу строительства. Все это, по словам источника, необходимо делать в ближайшее время. На этой неделе в Кушве снова ждут представителей минЖКХ, а также пройдет внеочередное совещание думы, на котором будет обсуждаться вопрос строительства одной новой котельной.
Слепухин в беседе с URA.RU подтвердил, что котельная «Уральская» нуждается либо в капитальном ремонте, либо в замене. По его словам, вопрос сейчас активно решается.