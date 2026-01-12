Найтон: Британия не отправит военных на Украину при угрозе их безопасности

Он сказал, что пока существует вероятность удара по иностранным войскам со стороны ВС РФ в зоне боевых действий, никто не пошлет на Украину британские войска. Найтон также признал, численность группировки ВС РФ на украинской территории много больше, чем вся британская армия. Он заявил, что на Украине находятся 500 тысяч российских военных, а численность британских войск в целом не превышает 200 тысяч человек.