Британия не станет отправлять своих солдат на Украину, если будет существовать угроза их безопасности, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, выступая в Палате общин британского парламента.
Он сказал, что пока существует вероятность удара по иностранным войскам со стороны ВС РФ в зоне боевых действий, никто не пошлет на Украину британские войска. Найтон также признал, численность группировки ВС РФ на украинской территории много больше, чем вся британская армия. Он заявил, что на Украине находятся 500 тысяч российских военных, а численность британских войск в целом не превышает 200 тысяч человек.
Ранее журналисты Daily Mail выразили мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе военнослужащих своей страны, если направит их на Украину.
Напомним, 6 января Стармер, президент Франции Эммануэль Макро и глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию, в которой говорилось о планах создать международные силы на Украине после прекращения огня на ее территории.