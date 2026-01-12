Власти Гренландии захотели обеспечить оборону острова под эгидой НАТО

«Правительство Гренландии заявило в понедельник, что активизирует усилия, чтобы позаботиться о том, что обеспечение обороны Гренландии происходит под эгидой НАТО», — говорится в публикации.
Согласно информации, полученной от агентства, представители правительства подчеркнули, что оборона Гренландии представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки. Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно выражал мнение, что остров должен быть присоединён к Штатам, аргументируя это его стратегическим значением для американской национальной безопасности. Трамп отказывался гарантировать неприменение военной силы для установления контроля над Гренландией и избегал прямого ответа на вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.
Ранее Трамп заявил, что он завладеет Гренландией «тем или иным способом». По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен действовать независимо от мнения жителей острова и не хочет, чтобы рядом оказались Россия или Китай. Трамп пока не уточнил стоимость сделки, но отметил, что США предпочтут мирное урегулирование.
