Согласно информации, полученной от агентства, представители правительства подчеркнули, что оборона Гренландии представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки. Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно выражал мнение, что остров должен быть присоединён к Штатам, аргументируя это его стратегическим значением для американской национальной безопасности. Трамп отказывался гарантировать неприменение военной силы для установления контроля над Гренландией и избегал прямого ответа на вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.