Власти Гренландии захотели обеспечить оборону острова под эгидой НАТО

Власти Гренландии подтвердили свое стремление к укреплению обороноспособности в рамках сотрудничества с НАТО. Информацию распространило агентство Reuters.

«Правительство Гренландии заявило в понедельник, что активизирует усилия, чтобы позаботиться о том, что обеспечение обороны Гренландии происходит под эгидой НАТО», — говорится в публикации.

Согласно информации, полученной от агентства, представители правительства подчеркнули, что оборона Гренландии представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки. Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно выражал мнение, что остров должен быть присоединён к Штатам, аргументируя это его стратегическим значением для американской национальной безопасности. Трамп отказывался гарантировать неприменение военной силы для установления контроля над Гренландией и избегал прямого ответа на вопрос о приоритете между островом и сохранением НАТО.

Ранее Трамп заявил, что он завладеет Гренландией «тем или иным способом». По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен действовать независимо от мнения жителей острова и не хочет, чтобы рядом оказались Россия или Китай. Трамп пока не уточнил стоимость сделки, но отметил, что США предпочтут мирное урегулирование.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

