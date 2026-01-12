Ричмонд
Кишинёв и Киев отрезали от поставок российских военных в Приднестровье

С 1 января 2026 года власти Молдавии и Украины ограничили поставки для миротворческого контингента Вооружённых сил России в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Портал Reporting from Ukraine (RFU) сообщает, что Украина ввела строгий контроль на границе с Приднестровьем, протяжённостью 450 километров, что было сделано в полночь 1 января.

Источник: Life.ru

Молдавские власти также усилили контроль на пограничных пунктах, используя мобильные подразделения для наблюдения за перемещением на территории за пределами стационарных пунктов. Эта мера нацелена на полную блокаду российских войск в ПМР и значительно усложнит снабжение контингента.

Ранее Life.ru писал, что Молдавия уведомила Россию о денонсации межправительственного соглашения, что подразумевает закрытие Российского центра науки и культуры в Кишинёве. В МИД Молдавии заявили, что власти страны действуют строго в рамках международного права, и российская сторона обязана соблюдать установленные процедуры.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

