Молдавские власти также усилили контроль на пограничных пунктах, используя мобильные подразделения для наблюдения за перемещением на территории за пределами стационарных пунктов. Эта мера нацелена на полную блокаду российских войск в ПМР и значительно усложнит снабжение контингента.
Ранее Life.ru писал, что Молдавия уведомила Россию о денонсации межправительственного соглашения, что подразумевает закрытие Российского центра науки и культуры в Кишинёве. В МИД Молдавии заявили, что власти страны действуют строго в рамках международного права, и российская сторона обязана соблюдать установленные процедуры.
