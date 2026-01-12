Ричмонд
«Отбивал атаки как мог»: Боец из Якутии целый месяц в одиночку оборонял село в ДНР

Боец-доброволец из Якутии Ион Дмитриев в одиночку оборонял населённый пункт в ДНР на протяжении целого месяца. Свою историю он рассказал в интервью RT.

Источник: Life.ru

В феврале его штурмовая группа получила приказ на зачистку села Бурлацкое, в результате ожесточённых боёв он остался единственным выжившим на позиции. Дмитриев описал, как один целыми сутками отбивал многочисленные атаки противника, поддерживал постоянную связь с командованием по рации и получал продовольствие с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что выстоять ему помогли не только собственные силы, но и поддержка с воздуха.

Как утверждает боец, его одиночная оборона продолжалась ровно месяц — с 22 февраля по 22 марта. За это время ему удалось отразить шесть масштабных контратак противника и ликвидировать 20 боевиков ВСУ. Лишь около 30 дней спустя к его позиции смог прорваться сослуживец, который, по рассказу героя, чудом преодолел зону плотного огня. После этого вести оборону стало психологически и физически легче. Впоследствии за проявленное мужество Ион Дмитриев был удостоен ордена Мужества.

«Отбивал атаки противника как мог, удерживал позицию всеми силами», — отметил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что старший сержант Николай Исаев спас тяжелораненого товарища, пройдя с ним на плечах более трёх километров под непрерывными атаками беспилотников. Несмотря на все трудности, они успешно доставили раненого в безопасную зону, где ему была немедленно оказана квалифицированная медицинская помощь. Этот переход позволил сохранить жизнь бойцу, чьё состояние оценивалось как критическое.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.