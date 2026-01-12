«Отбивал атаки как мог»: Боец из Якутии целый месяц в одиночку оборонял село в ДНР

В феврале его штурмовая группа получила приказ на зачистку села Бурлацкое, в результате ожесточённых боёв он остался единственным выжившим на позиции. Дмитриев описал, как один целыми сутками отбивал многочисленные атаки противника, поддерживал постоянную связь с командованием по рации и получал продовольствие с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что выстоять ему помогли не только собственные силы, но и поддержка с воздуха.