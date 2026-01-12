Ричмонд
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Глава Собвеза выразил соболезнования в связи с жертвами и выразил осуждение очередной попытки вмешательства в дела страны.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу сегодня провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Глава российского ведомства выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, а также выразил решительное осуждение очередной попытки внешних сил вмешаться в дела исламской республики. Также Шойгу заявил о готовности нашей страны развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного в январе прошлого года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Стороны во время беседы условились продолжить контакты и координировать позиции для обеспечения безопасности.

В Иране уже две недели продолжаются массовые беспорядки. В них уже погибло не менее 114 человек, включая представителей правопорядка и протестующих. При этом размах выступлений значителен и может затрагивать больше половины регионов страны.

