Шойгу осудил попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Как следует из сообщения, Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. Также он заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.
Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с членами своей администрации и главами некоторых ведомств, чтобы обсудить возможные меры против Ирана, в том числе военные и санкционные.