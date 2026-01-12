Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу осудил попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 12 января провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из сообщения, Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. Также он заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе подписанного 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с членами своей администрации и главами некоторых ведомств, чтобы обсудить возможные меры против Ирана, в том числе военные и санкционные.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше