Эксперт усомнился в «дееспособности» молдавского парламента

Власть в Молдавии концентрируется в руках президента Майи Санду, поскольку парламент страны «оказался недееспособен», заявил политолог Ян Лисневский.

Эксперт сказал, что в парламенте Молдавии много певцов, танцоров и спортсменов, но нет специалистов в области политологии и других сферах, имеющих отношение к государственной деятельности.

Также, по мнению политолога, в Молдавии следует сократить бюрократию.

