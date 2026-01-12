Эксперт усомнился в «дееспособности» молдавского парламента

Власть в Молдавии концентрируется в руках президента Майи Санду, поскольку парламент страны «оказался недееспособен», заявил политолог Ян Лисневский.
Эксперт сказал, что в парламенте Молдавии много певцов, танцоров и спортсменов, но нет специалистов в области политологии и других сферах, имеющих отношение к государственной деятельности.
Также, по мнению политолога, в Молдавии следует сократить бюрократию.
