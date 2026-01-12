Европейские коллеги поручились в суде за задержанного в Польше археолога Бутягина

Напомним, 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украинская сторона официально обвинила учёного в причинении ущерба объектам культурного наследия и требует его экстрадиции. В соответствии с позицией обвинения, его действия квалифицируются по статье уголовного кодекса, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет заключения. Сегодня, 12 января, суд в Варшаве продлил до 4 марта арест археолога Бутягина.