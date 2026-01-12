Европейские коллеги поручились в суде за задержанного в Польше археолога Бутягина

«В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом», — сказано в тексте.
Несмотря на это, суд продлил содержание археолога под стражей до марта. Защита намерена в установленный семидневный срок направить апелляционную жалобу в соответствующую судебную инстанцию Варшавы. К уже собранным материалам, включающим официальные данные о месте жительства и поручительства от европейских учёных, планируется приложить новые письма-поручительства. Их ожидают получить от зарубежных коллег археолога в самое ближайшее время. По оценкам адвокатов, процедура рассмотрения апелляции займёт как минимум один месяц.
Напомним, 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украинская сторона официально обвинила учёного в причинении ущерба объектам культурного наследия и требует его экстрадиции. В соответствии с позицией обвинения, его действия квалифицируются по статье уголовного кодекса, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет заключения. Сегодня, 12 января, суд в Варшаве продлил до 4 марта арест археолога Бутягина.
