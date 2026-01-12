Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения

Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие операторы кабельного телевидения Молдовы сообщили о дополнительном сокращении российских телеканалов в сетке вещания.

Так, оператор Orange объявил на своем сайте о прекращении вещания 14 телеканалов и исключении звуковых дорожек на русском еще на 10 телеканалах, а на прошлой неделе заявил об исключении российских телеканалов другой крупный провайдер Молдовы — Starnet.

Orange прекратил вещание РЕН ТВ International HD, телеканала для детей Da Vinci, «Здоровое ТВ», телеканалов Viju, ТВ 3 International, «Перец International» и других. Оператор проинформировал, что программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями.

Тем временем ряд румынских гостелеканалов были законодательно включены в список каналов, которые должны располагаться на первых позициях в сетке вещания. Туда же был включен и французский TV5 Monde, который ретранслируется без перевода. По разным данным, французским языком в Молдове в той или иной степени владеют около 1% граждан, поэтому принуждать операторов к сохранению TV5 Monde на первых позициях властям приходиться с помощью штрафов. Их получили множество региональных поставщиков.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).