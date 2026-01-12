В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения

Крупнейшие операторы кабельного телевидения Молдовы сообщили о дополнительном сокращении российских телеканалов в сетке вещания.
Так, оператор Orange объявил на своем сайте о прекращении вещания 14 телеканалов и исключении звуковых дорожек на русском еще на 10 телеканалах, а на прошлой неделе заявил об исключении российских телеканалов другой крупный провайдер Молдовы — Starnet.
Orange прекратил вещание РЕН ТВ International HD, телеканала для детей Da Vinci, «Здоровое ТВ», телеканалов Viju, ТВ 3 International, «Перец International» и других. Оператор проинформировал, что программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями.
Тем временем ряд румынских гостелеканалов были законодательно включены в список каналов, которые должны располагаться на первых позициях в сетке вещания. Туда же был включен и французский TV5 Monde, который ретранслируется без перевода. По разным данным, французским языком в Молдове в той или иной степени владеют около 1% граждан, поэтому принуждать операторов к сохранению TV5 Monde на первых позициях властям приходиться с помощью штрафов. Их получили множество региональных поставщиков.
