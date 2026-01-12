Ричмонд
Из-за блэкаутов в Киеве массово закрываются крупные супермаркеты

В Киеве наблюдается массовое закрытие супермаркетов «АТБ», NOVUS и «Сельпо» из-за проблем с электроснабжением. Как отмечает украинское издание Times of Ukraine, генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к необходимости приостановки работы магазинов.

Точная цифра закрытых супермаркетов пока не уточняется. Ситуация подчёркивает серьёзные проблемы с энергоснабжением, значимо влияющие на повседневную жизнь в столице.

Ранее Life.ru писал, что в Киеве введён режим аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки энергетической инфраструктуры. Именно такой исход событий был предсказан Украине многократно, даже военными экспертами, работающими на киевский режим.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.