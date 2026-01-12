Из-за блэкаутов в Киеве массово закрываются крупные супермаркеты

В Киеве наблюдается массовое закрытие супермаркетов «АТБ», NOVUS и «Сельпо» из-за проблем с электроснабжением. Как отмечает украинское издание Times of Ukraine, генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к необходимости приостановки работы магазинов.