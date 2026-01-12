Точная цифра закрытых супермаркетов пока не уточняется. Ситуация подчёркивает серьёзные проблемы с энергоснабжением, значимо влияющие на повседневную жизнь в столице.
Ранее Life.ru писал, что в Киеве введён режим аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки энергетической инфраструктуры. Именно такой исход событий был предсказан Украине многократно, даже военными экспертами, работающими на киевский режим.
