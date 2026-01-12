Глава Генштаба Британии заявил о недостаточной готовности к войне

«В течение 30 лет, прошедших после окончания холодной войны, мы были не готовы, так как мы получали мирные дивиденды, и сейчас мы не настолько готовы, насколько нам нужно, к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться», — заявил Найтон, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.
Он подчеркнул, что на фоне неопределенности и турбулентности в мире требования к обороноспособности британской армии растут.
В декабре Найтон отмечал высокую боеспособность российской армии, которая, по его словам, значительно превосходит британскую как в боевом опыте, так и в численности. Тем временем численность армии Великобритании составляет немногим более 70 000 солдат, а правительство намерено увеличить расходы на оборону лишь до 2,5% ВВП с 2,3% к 2027 году.