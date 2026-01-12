Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел экстренные телефонные переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел экстренные телефонные переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. В ходе беседы российская сторона выразила полную поддержку Тегерану на фоне попыток внешней дестабилизации республики.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана», — официально заявили представители ведомства по итогам разговора.

Также Шойгу заверил Лариджани, что Москва готова развивать двустороннее сотрудничество с Тегераном на основе ранее подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Также стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что у Тегерана есть доказательства получения участниками беспорядков указаний и инструкций из-за рубежа.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше