Шойгу осудил попытки вмешательства во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел экстренные телефонные переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. В ходе беседы российская сторона выразила полную поддержку Тегерану на фоне попыток внешней дестабилизации республики.
«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана», — официально заявили представители ведомства по итогам разговора.
Также Шойгу заверил Лариджани, что Москва готова развивать двустороннее сотрудничество с Тегераном на основе ранее подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Также стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что у Тегерана есть доказательства получения участниками беспорядков указаний и инструкций из-за рубежа.