Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотных аппаратов

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, заявил руководитель субъекта Дмитрий Миляев.
Миляев опубликовал сообщение в 19.45 по московскому времени. Он попросил в случае необходимости звонить по номеру 112.
К жителям области обратились с просьбой сохранять спокойствие.
