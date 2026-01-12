Ричмонд
Власти Тульской области объявили опасность атаки беспилотных аппаратов

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, заявил руководитель субъекта Дмитрий Миляев.

Миляев опубликовал сообщение в 19.45 по московскому времени. Он попросил в случае необходимости звонить по номеру 112.

К жителям области обратились с просьбой сохранять спокойствие.

