В Индии жестко осадили Мерца после слов о России

МИД Индии: Оборонные закупки определяются интересами Дели.

Источник: Комсомольская правда

Закупки Индии в сфере обороны определяются национальными интересами и не носят идеологического характера. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, прокомментировав слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании тесного сотрудничества с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

«Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами», — сказал дипломат на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и Мерца в индийском Ахмедабаде.

Он пояснил, что не стал бы связывать закупки у одного поставщика с закупками у другого.

Как писал сайт KP.RU, ранее немецкий канцлер заявил, что считает экономику Германии критической и ожидает, что предстоящий год будет сложным. По данным журнала Spiegel, это произошло из-за отказа ФРГ от российских энергоресурсов. Мерц добавил, производительность труда слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие.

Напомним, Индия планирует разместить дополнительные заказы на российские зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400. Издание Military Watch Magazine подчеркнуло, что С-400 дали Индии беспрецедентную мощь.

