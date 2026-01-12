Шойгу осудил новую попытку внешних сил влезть во внутренние дела Ирана

В аппарате уточнили, что Шойгу крайне не понравились внешнее влияние на политику Тегерана, поэтому он заявил о намерении развивать сотрудничество между странами. Взаимодействие будет строиться на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Иран подписали 17 января 2025 года.