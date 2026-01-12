Шойгу осудил новую попытку внешних сил влезть во внутренние дела Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в разговоре с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани осудил новую попытку внешних сил влезть во внутренние дела Тегерана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата российского совета. Отмечается, что телефонная беседа прошла 12 января.
«Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами», — говорится в заявлении.
В аппарате уточнили, что Шойгу крайне не понравились внешнее влияние на политику Тегерана, поэтому он заявил о намерении развивать сотрудничество между странами. Взаимодействие будет строиться на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Иран подписали 17 января 2025 года.
Напомним, что 2 января в Иране начались акции протеста против нынешней власти. В МИД страны подтвердили, что демонстрации организовали иностранные силы с помощью иранской оппозиции.