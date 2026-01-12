Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу осудил новую попытку внешних сил влезть во внутренние дела Ирана

Шойгу провел беседу по телефону с секретарем ВСНБ Ирана Лариджани.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в разговоре с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани осудил новую попытку внешних сил влезть во внутренние дела Тегерана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата российского совета. Отмечается, что телефонная беседа прошла 12 января.

«Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани. Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами», — говорится в заявлении.

В аппарате уточнили, что Шойгу крайне не понравились внешнее влияние на политику Тегерана, поэтому он заявил о намерении развивать сотрудничество между странами. Взаимодействие будет строиться на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Россия и Иран подписали 17 января 2025 года.

Напомним, что 2 января в Иране начались акции протеста против нынешней власти. В МИД страны подтвердили, что демонстрации организовали иностранные силы с помощью иранской оппозиции.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше