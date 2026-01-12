CNN: Трамп и лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретятся 15 января в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп планирует встретиться с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо, утверждает телекомпания CNN.
Трамп и Мачадо встретятся 15 января в Белом доме, говорится в публикации.
Мачадо — лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
