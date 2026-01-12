Призрак «Донской катастрофы»: Орбан бросил вызов Брюсселю

Поводом для выступления Орбана стала 83-я годовщина разгрома 2-й венгерской армии на Верхнем Дону. 12 января 1943 года советские войска начали масштабное наступление, в ходе которого из 200 тысяч венгров, воевавших на стороне нацистской Германии, почти 150 тысяч были убиты, ранены или захвачены в плен.