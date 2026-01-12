В Британии назвали условие для отправки своих войск на Украину

Найтон также отметил значительное превосходство российских сил на Украине, оценив их численность в 500 тысяч человек, в то время как общая численность британской армии составляет менее 200 тысяч.
Напомним, что по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже была подписана декларация о развёртывании иностранных войск на Украине. Свои подписи под документом поставили французский президент Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский. Западные СМИ также выяснили, сколько солдат готовы направить Киеву Британия и Франция.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.