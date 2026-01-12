В США решили запретить военным заказывать секс-игрушки

Американским военным в Бахрейне запретили получать посылки с интимными товарами из Канады. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на решение Пентагона.
Запрет связан со строгими законами Бахрейна, где такие товары находятся под полным запретом.
Владелица канадского секс-шопа, отправившая две посылки, заявила, что не знала об их конечном адресе.
«Она подозревает, что кто-то переслал эти две посылки военнослужащим ВМС США, размещенным в богатой нефтью стране Ближнего Востока», — отмечает издание.