Трамп на неделе встретится с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо

Ранее Мачадо заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своим нападением на Венесуэлу и похищением Николаса Мадуро доказал, что достоин Нобелевской премии мира. Она отметила, что посвятила награду республиканцу, так как он сделал то, что считалось «невозможным». Мачадо рассказала, что последний раз общалась с американским президентом в октябре, сразу после получения известия о присуждении ей премии, и с тех пор контактов между ними не было.