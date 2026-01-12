Ричмонд
Трамп на неделе встретится с венесуэльской оппозиционеркой Мачадо

В четверг, 15 января, в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американского чиновника.

Источник: Life.ru

Корреспондент телеканала в X также написал, что лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мачадо встретится с Трампом, приводя в качестве источника высокопоставленного представителя Белого дома.

Ранее Мачадо заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своим нападением на Венесуэлу и похищением Николаса Мадуро доказал, что достоин Нобелевской премии мира. Она отметила, что посвятила награду республиканцу, так как он сделал то, что считалось «невозможным». Мачадо рассказала, что последний раз общалась с американским президентом в октябре, сразу после получения известия о присуждении ей премии, и с тех пор контактов между ними не было.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

