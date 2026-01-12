Тегеран принял вызов Трампа: «Мы готовы к войне»

По данным источника в иранских силах безопасности, которые приводит агентство РИА Новости, в ходе беспорядков погибли более 500 человек, включая 110 сотрудников правоохранительных органов, бойцов КСИР и ополчения «Басидж». Столкновения зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции. Власти утверждают, что бунтовщики используют огнестрельное оружие, мачете и самодельные бомбы, действуя по указке из-за рубежа, что и стало причиной отключения интернета. При этом правительство пытается наладить диалог. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже провел встречу с представителями протестующих.