Пезешкиан встретился с представителями протестующих, заявили в иранском МИД

Власти и участники акций протеста в Иране ведут диалог, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи.

Власти и участники акций протеста в Иране ведут диалог, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи. Он сказал aljazeera.com, что президент Масуд Пезешкиан встречался с представителями протестующих.

Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране интернет. Сообщается о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств.

Американский президент Дональд Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и утверждал, что в противном случае Соединенные штаты могут вмешаться.

