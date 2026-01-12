Пезешкиан встретился с представителями протестующих, заявили в иранском МИД

Власти и участники акций протеста в Иране ведут диалог, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи. Он сказал aljazeera.com, что президент Масуд Пезешкиан встречался с представителями протестующих.
Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране интернет. Сообщается о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств.
Американский президент Дональд Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и утверждал, что в противном случае Соединенные штаты могут вмешаться.
