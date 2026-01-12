Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сейчас самое время»: В ЕС назвали способ спасти Гренландию от Трампа

Евросоюз должен предложить Гренландии членство, чтобы защитить остров от угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразили бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник в совместной статье для журнала The Guardian. По мнению авторов, Гренландия могла бы стать частью ЕС в 2026 или 2027 году.

Источник: Life.ru

«Сейчас самое время прямо предложить членство ЕС Гренландии, а следовательно, и Фарерским островам, Исландии и Норвегии, — идея, недавно поднятая в Европейском парламенте», — указано в статье.

Авторы материала отмечают, что сейчас подходящее время для такого предложения, которое может также касаться Фарерских островов, Исландии и Норвегии. Идея была недавно поднята в Европейском парламенте.

Ранее сами власти Гренландии подтвердили свое стремление к укреплению обороноспособности в рамках сотрудничества с НАТО. Оборона острова представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше