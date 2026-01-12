«Сейчас самое время прямо предложить членство ЕС Гренландии, а следовательно, и Фарерским островам, Исландии и Норвегии, — идея, недавно поднятая в Европейском парламенте», — указано в статье.
Ранее сами власти Гренландии подтвердили свое стремление к укреплению обороноспособности в рамках сотрудничества с НАТО. Оборона острова представляет собой общий интерес для всех государств-членов НАТО, включая Соединённые Штаты Америки.
