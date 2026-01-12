«Сейчас самое время»: В ЕС назвали способ спасти Гренландию от Трампа

Евросоюз должен предложить Гренландии членство, чтобы защитить остров от угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразили бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник в совместной статье для журнала The Guardian. По мнению авторов, Гренландия могла бы стать частью ЕС в 2026 или 2027 году.