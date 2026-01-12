Ричмонд
Эрмитаж попросил Польшу не выдавать российского археолога Бутягина Украине

На ежегодной конференции археологов Государственного Эрмитажа принято обращение к министру юстиции и генеральному прокурору Польши с просьбой не выдавать российского археолога Александра Бутягина украинским властям. Об этом сообщает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в письме коллегам в Европе.

В письме утверждается, что физическое состояние и жизнь Бутягина могут оказаться под угрозой в случае его выдачи. Участники конференции выразили обеспокоенность за безопасность археолога и призвали польские власти учесть эти факторы.

Напомним, 4 декабря в Польше на пути из Нидерландов на Балканы задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украинская сторона официально обвинила учёного в причинении ущерба объектам культурного наследия и требует его экстрадиции. В соответствии с позицией обвинения, его действия квалифицируются по статье уголовного кодекса, которая предполагает максимальное наказание в виде десяти лет заключения. Сегодня, 12 января, суд в Варшаве продлил до 4 марта арест археолога Бутягина.

