Украинские СМИ заявили о взрыве в Чернигове

Украинское издание «Общественное» заявило, что в Чернигове прогремел взрыв.
Издание не привело подробностей.
В Черниговоской области объявили воздушную тревогу. Также сирены работают в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областях.
