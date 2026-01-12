Ричмонд
Украинские СМИ заявили о взрыве в Чернигове

Украинское издание «Общественное» заявило, что в Чернигове прогремел взрыв.

Украинское издание «Общественное» заявило, что в Чернигове прогремел взрыв.

Издание не привело подробностей.

В Черниговоской области объявили воздушную тревогу. Также сирены работают в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областях.

