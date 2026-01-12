Страны НАТО 16 раз за неделю отправляли самолёты для разведки у границ Белоруссии

Как сообщили в ведомстве, воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки. В министерстве продолжают фиксировать активность авиации альянса у своих границ.