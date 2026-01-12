Ричмонд
Страны НАТО 16 раз за неделю отправляли самолёты для разведки у границ Белоруссии

Самолёты разведывательной авиации НАТО совершили не менее 16 вылетов в направлении Белоруссии за прошедшую неделю. Данный цифры озвучили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Источник: Life.ru

Как сообщили в ведомстве, воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки. В министерстве продолжают фиксировать активность авиации альянса у своих границ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на границах республики не улучшается. Глава государства констатировал, что страна находится в серьёзном положении и практически окружена иностранными военными подразделениями. Исключением он назвал лишь восточное направление, где проходит граница с Россией. Лукашенко также отметил сложность противодействия беспилотникам, способным появляться с любых направлений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

