Страны НАТО 16 раз за неделю отправляли самолёты для разведки у границ Белоруссии

Как сообщили в ведомстве, воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки. В министерстве продолжают фиксировать активность авиации альянса у своих границ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на границах республики не улучшается. Глава государства констатировал, что страна находится в серьёзном положении и практически окружена иностранными военными подразделениями. Исключением он назвал лишь восточное направление, где проходит граница с Россией. Лукашенко также отметил сложность противодействия беспилотникам, способным появляться с любых направлений.
