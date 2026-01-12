Индия заявила о независимости в принятии решений относительно оборонных закупок

«Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами», — заявил замминистра.
Касаясь высказываний канцлера Германии о намерении усилить сотрудничество с Индией в области безопасности для снижения зависимости от России, Мисри отметил, что Индия применяет взвешенный подход к выбору поставщиков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти в Индию идут ритмично без каких-либо задержек. Индийский посол в РФ также отметил, что Нью-Дели в вопросах таких закупок руководствуется принципами экономической целесообразности.
