Индия заявила о независимости в принятии решений относительно оборонных закупок

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что оборонные закупки страны формируются исходя из национальных интересов и не имеют идеологического характера. На брифинге после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Фридриха Мерца в Ахмедабаде, Мисри подчеркнул, что в процессе закупок учитывается множество факторов.

Источник: Life.ru

«Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами», — заявил замминистра.

Касаясь высказываний канцлера Германии о намерении усилить сотрудничество с Индией в области безопасности для снижения зависимости от России, Мисри отметил, что Индия применяет взвешенный подход к выбору поставщиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти в Индию идут ритмично без каких-либо задержек. Индийский посол в РФ также отметил, что Нью-Дели в вопросах таких закупок руководствуется принципами экономической целесообразности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

