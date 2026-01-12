Ричмонд
Мелик-Багдасаров рассказал, в каких условиях содержится Мадуро в тюрьме в США

Захваченный силами США президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в американской тюрьме в нормальных условиях, сказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Первого канала».

Мелик-Багдасаров также заявил, что Мадуро планирует «твердо стоять до конца».

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.

Читайте материал «CNN: Трамп и лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретятся 15 января в Белом доме».

