Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на слова Медведева об «Орешнике»

Медведев ранее опубликовал в соцсетях видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по западной части Украины, произошедшего 9 января. Он представил этот удар как предупреждение «правящим европейским тупицам», которые выступают за размещение войск НАТО и ЕС на украинской территории. В ответ на это французское внешнеполитическое ведомство, используя свой аккаунт French Response в соцсети X, прокомментировало сообщение Медведева фразой: «Пожалуйста, бойтесь Россию».
«За связи с общественностью в МИД Франции отвечает какой-то 11-летний ребёнок?!» — прокомментировал Филиппо.
Минобороны России ранее сообщило, что удар «Орешником» вывел из строя Львовский авиаремонтный завод. Поражены цеха, склады БПЛА и аэродромная инфраструктура. На заводе также обслуживались истребители F-16.
