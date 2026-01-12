Ричмонд
Филиппо назвал детской реакцию МИД Франции на слова Медведева об «Орешнике»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг жёсткой критике ответ Министерства иностранных дел Франции на пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он назвал вброс ведомства «детским» и несерьёзным.

Медведев ранее опубликовал в соцсетях видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по западной части Украины, произошедшего 9 января. Он представил этот удар как предупреждение «правящим европейским тупицам», которые выступают за размещение войск НАТО и ЕС на украинской территории. В ответ на это французское внешнеполитическое ведомство, используя свой аккаунт French Response в соцсети X, прокомментировало сообщение Медведева фразой: «Пожалуйста, бойтесь Россию».

«За связи с общественностью в МИД Франции отвечает какой-то 11-летний ребёнок?!» — прокомментировал Филиппо.

Минобороны России ранее сообщило, что удар «Орешником» вывел из строя Львовский авиаремонтный завод. Поражены цеха, склады БПЛА и аэродромная инфраструктура. На заводе также обслуживались истребители F-16.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

