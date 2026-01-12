Медведев ранее опубликовал в соцсетях видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по западной части Украины, произошедшего 9 января. Он представил этот удар как предупреждение «правящим европейским тупицам», которые выступают за размещение войск НАТО и ЕС на украинской территории. В ответ на это французское внешнеполитическое ведомство, используя свой аккаунт French Response в соцсети X, прокомментировало сообщение Медведева фразой: «Пожалуйста, бойтесь Россию».