Глава генштаба Найтон: Войска Британии не готовы к полномасштабному конфликту

Найтон заявил, что даже после завершения холодной войны армия Британии остается слабой.

Источник: Комсомольская правда

Войска Британии в настоящий момент не готовы к полномасштабному конфликту. Такое заявление сделал глава Генштаба Соединенного Королевства Ричард Найтон, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.

«В течение 30 лет, прошедших после окончания холодной войны, мы были не готовы, так как мы получали мирные дивиденды, и сейчас мы не настолько готовы, насколько нам нужно, к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться», — сообщил начальник генштаба.

Он подчеркнул, что сейчас в мире крайне напряженная обстановка. По этой причине от армии страны требуют показать большие результаты, чем они могут дать.

Ранее Найтан высказался о защите Гренландии на фоне притязаний США на нее. Он заявил, что британских солдат не отправят в государство, поскольку для этих задач существует НАТО. По его словам, блок отлично справится с этим в случае угрозы.

