Президент Ирана встретился с представителями протестующих

Напомним, что массовые акции протеста в Иране не прекращаются с конца декабря. Поводом для волнений изначально послужило резкое обесценивание национальной валюты. Ситуация обострилась 8 января после призывов к действиям со стороны ряда фигур, включая сына свергнутого шаха. В тот же день власти страны ввели серьёзные ограничения на доступ в интернет. На улицах ряда городов акции переросли в столкновения с правоохранительными органами. В сообщениях упоминаются жертвы как среди участников протестов, так и среди силовиков. По некоторым данным, число достигает не менее 466 погибших. Иранские власти заявили, что вину за организацию беспорядков несут США и Израиль.