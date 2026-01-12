Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана встретился с представителями протестующих

Власти Ирана проводят переговоры с представителями протестующих, и президент республики Масуд Пезешкиан лично с ними встретился. Соответствующее заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

Источник: Life.ru

Он сообщил, что правительство открыто признаёт факт наличия протестных акций. Министр добавил, что отключение интернета стало ответом на террористические акты, организованные из-за пределов страны. Эти действия, по его словам, были вынужденной мерой. Аракчи подтвердил факт ведущегося диалога, но не стал раскрывать деталей встреч.

Напомним, что массовые акции протеста в Иране не прекращаются с конца декабря. Поводом для волнений изначально послужило резкое обесценивание национальной валюты. Ситуация обострилась 8 января после призывов к действиям со стороны ряда фигур, включая сына свергнутого шаха. В тот же день власти страны ввели серьёзные ограничения на доступ в интернет. На улицах ряда городов акции переросли в столкновения с правоохранительными органами. В сообщениях упоминаются жертвы как среди участников протестов, так и среди силовиков. По некоторым данным, число достигает не менее 466 погибших. Иранские власти заявили, что вину за организацию беспорядков несут США и Израиль.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше