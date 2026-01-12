Российские системы ПВО не были подключены к радарам в Каракасе

Российские системы ПВО С-300 и «Бук-М2», которые считались гарантом безопасности Венесуэлы, в момент появления американских вертолетов в небе над Каракасом даже не были подключены к радарам. Об этом сообщает в своей статье газета The New York Times. Анализ спутниковых снимков и данных с мест событий подтвердил, что значительная часть «грозного» арсенала оставалась на складах, а не на боевом дежурстве, что сделало воздушное пространство страны беззащитным перед операцией Пентагона по захвату президента Николаса Мадуро.