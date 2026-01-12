Ричмонд
НАТО усилило разведку у границ Белоруссии

Белорусские военные сообщили о 16 вылетах самолетов НАТО для разведки территории республики за семь дней.

Источник: Аргументы и факты

Белорусские военные зафиксировали с 5 по 11 января не менее 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО, выполнявших разведку у границ республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что в течение 2025 года интенсивность воздушной разведки против Белоруссии в отдельные дни достигала 10−12 вылетов. Отмечается, что активность фиксируется на регулярной основе.

Ранее в белорусском военном ведомстве заявляли, что обстановка вокруг воздушного пространства страны остается сложной на фоне действий государств НАТО.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что размещение российского комплекса средней дальности «Орешник» на боевом дежурстве в Белоруссии заставило европейских военных пересматривать карты рисков. В публикациях отмечалось, что размещение комплекса меняет баланс уязвимостей для объектов НАТО в Центральной и Южной Европе.

В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что республика не рассматривает Запад в качестве противника и не намерена вступать в военное противостояние. Он подчеркивал, что Минск выступает за восстановление продуктивных отношений с Европой и НАТО и считает дипломатический диалог приоритетным.

