НАТО усилило разведку у границ Белоруссии

В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что республика не рассматривает Запад в качестве противника и не намерена вступать в военное противостояние. Он подчеркивал, что Минск выступает за восстановление продуктивных отношений с Европой и НАТО и считает дипломатический диалог приоритетным.