США будут захватывать все танкеры с нефтью у Венесуэлы

Соединенные Штаты приступили к принудительному захвату всех нефтяных танкеров, покидающих порты Венесуэлы без прямого одобрения Вашингтона. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Дональд Трамп установил жесткий режим морской блокады, согласно которому право на торговлю ресурсами республики теперь принадлежит исключительно американской стороне. В эфире телеканала Fox News официальный представитель администрации подтвердила, что под контроль США уже перешел колоссальный объем сырья.
«Тридцать один миллион баррелей нефти сейчас направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Эти деньги поступают на счет, который контролируется правительством Соединенных Штатов», — сообщила Кэролайн Ливитт.
«Президент очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу», — подчеркнула спикер Белого дома в ходе брифинга.
«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — резюмировала Ливитт.
По данным американской администрации, временные власти Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес демонстрируют «высокий уровень сотрудничества» с командой Трампа. Тем не менее в Вашингтоне подчеркивают, что говорить о проведении демократических выборов в стране пока преждевременно.