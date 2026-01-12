Ричмонд
США будут захватывать все танкеры с нефтью у Венесуэлы

Соединенные Штаты приступили к принудительному захвату всех нефтяных танкеров, покидающих порты Венесуэлы без прямого одобрения Вашингтона.

Соединенные Штаты приступили к принудительному захвату всех нефтяных танкеров, покидающих порты Венесуэлы без прямого одобрения Вашингтона. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент Дональд Трамп установил жесткий режим морской блокады, согласно которому право на торговлю ресурсами республики теперь принадлежит исключительно американской стороне. В эфире телеканала Fox News официальный представитель администрации подтвердила, что под контроль США уже перешел колоссальный объем сырья.

«Тридцать один миллион баррелей нефти сейчас направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Эти деньги поступают на счет, который контролируется правительством Соединенных Штатов», — сообщила Кэролайн Ливитт.

«Президент очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу», — подчеркнула спикер Белого дома в ходе брифинга.

«Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — резюмировала Ливитт.

По данным американской администрации, временные власти Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес демонстрируют «высокий уровень сотрудничества» с командой Трампа. Тем не менее в Вашингтоне подчеркивают, что говорить о проведении демократических выборов в стране пока преждевременно.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше